RC Lens : nos prédictions pour la saison 2025-2026 des Sang et Or

Supporters lensois, c’est l’heure de votre vidéo hebdomadaire sur le RC Lens.

Nouveau concept sur la chaîne : le VERSUS débarque ! Dans cette vidéo, Louis Chrestian et William Tertrin, notre correspondant à Lens, se plongent dans le mercato du RC Lens avec un débat explosif autour des dirigeants, de Pierre Sage, de Jean-Louis Leca ou encore du président lensois… qui fait quoi, qui décide vraiment ?

On débriefe aussi les gros dossiers : Facundo Medina va-t-il partir ? L’avenir d’El Aynaoui en suspens… Dans le sens des arrivées, que penser des rumeurs Yevhann Diouf et Gaëtan Perrin ? Et surtout… on termine avec notre pronostic : à quelle place va finir le RC Lens en Ligue 1 selon vous ? Dites-le-nous en commentaire de la vidéo ! Alors, optimiste ou inquiet pour la saison 2025/26 ?