RC Lens, OGC Nice Mercato : nouveau défi pour Florent Ghisolfi

L’ancien directeur sportif du RC Lens et de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi, qui vient de quitter l’AS Rome, devrait rebondir en Premier League.

En ce milieu de semaine, l’aventure de Florent Ghisolfi à l’AS Rome s’est terminée après seulement une saison en Italie. «L’AS Roma et le directeur technique Florent Ghisolfi ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation. Au cours de l’année écoulée, Florent a fait preuve de professionnalisme et de dévouement à une étape cruciale pour le Club. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour son prochain défi professionnel. Merci, Flo», a communiqué le club italien.

Direction Sunderland

Démis de ses fonctions à l’AS Roma et remplacé par Frederic Massara, Ghisolfi, qui avait réussi ses passages à Nice et au RC Lens, serait déjà d’accord avec un autre club. Selon Foot Mercato, il va rejoindre Sunderland, promu en Premier League. « Le profil de l’ancien dirigeant du RC Lens et de Nice plaît particulièrement à Sunderland, tout juste promu en Premier League. Toujours d’après nos indiscrétions, le directeur sportif de 40 ans est d’ailleurs séduit par cette opportunité et devrait, sauf retournement de situation, s’engager avec les Black Cats dans les prochains jours », révèle en effet le média. Qui croit savoir que Ghisolfi a recalé la Juventus et la Fiorentina.