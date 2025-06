RC Lens : on sait quand Pierre Sage arrivera en Artois et avec qui

Mohamed Toubache-Ter annonce que Pierre Sage arrivera à Lens en début de semaine et qu’il ne sera accompagné que d’un seul adjoint.

Depuis que Will Still a annoncé qu’il ne serait plus l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine, de nombreux noms ont circulé pour lui succéder. Celui qui appâtait le plus les supporters était celui de Pierre Sage. Celui qui a dirigé l’Olympique Lyonnais pendant un peu plus d’un an avant d’être limogé en janvier a réussi à sortir les Gones de la zone rouge pour les mener en Europe et en finale de la Coupe de France. Sa méthode a fait ses preuves et son profil colle parfaitement aux valeurs des Sang et Or. Lui qui était aussi courtisé par le FC Nantes et des clubs anglais représente un très gros coup pour le Racing.

Sage viendra avec Alioui, mais pas avec Vercoutre

Ce samedi, Mohamed Toubache-Ter assure que Pierre Sage arrivera à Lens mardi. Il sera accompagné de son adjoint, Jamal Alioui. En revanche, pas de Rémy Vercoutre pour entraîner les gardiens ! La direction lensoise voudrait que Sage ne vienne qu’avec un seul adjoint et qu’il collabore avec les hommes en place actuellement. Il sera donc compliqué pour l’ancien coach de l’OL de faire venir l’ex-gardien, qu’il apprécie particulièrement.

Mais l’essentiel dans l’annonce de Toubache-Ter est que Sage sera à Lens mardi et que la nouvelle ère sang et or pourra débuter sur de bonnes bases !