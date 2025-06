RC Lens : Pierre Sage lorgne vers Toulouse pour renforcer son staff

Le nouvel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, apprécie le profil du préparateur du TFC, Guillaume Ravé, pour renforcer son staff.

Lors de la présentation de Pierre Sage, mardi, les dirigeants du RC Lens se sont montrés très clairs : l’ancien Lyonnais vient avec son adjoint, Jamal Alioui. D’autres postes sont à pourvoir mais cela se fera en concertation avec le directeur sportif, Jean-Louis Leca. Pressenti, Yannick Cahuzac devrait rester à Lorient pour encore au moins une saison. En revanche, ce jeudi soir, on apprend qu’un préparateur physique officiant en Ligue 1 est ciblé par les Sang et Or et que son profil est apprécié par Pierre Sage.

Une décision d’ici dix jours ?

Ce préparateur physique, c’est Guillaume Ravé, en poste au TFC. Selon le site Les Violets, il est actuellement en vacances, comme le reste du staff technique toulousain, et ne rentrera que dans une dizaine de jours. C’est donc à ce moment-là que son éventuel transfert au RC Lens pourrait être acté. Ravé est arrivé chez les Violets en 2020, au moment de la nomination de Denis Zanko sur le banc. Auparavant, il avait occupé les mêmes fonctions à Laval et à l’AS Monaco.

Pour rappel, les Sang et Or sont convoqués à La Gaillette le 27 juin pour passer des tests physiques. La reprise de l’entraînement aura lieu trois jours plus tard. Cela laisse donc du temps à Pierre Sage et Jean-Louis Leca pour enrichir le staff technique.