RC Lens : Pierre Sage ne viendra pas seul chez les Sang et Or

Futur coach du RC Lens, Pierre Sage devrait venir chez les Sang et Or avec son ancien adjoint de l’OL, Jamal Alioui.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Pierre Sage devrait devenir le nouvel entraîneur du RC Lens et ainsi succéder à Will Still, qui a décidé de quitter son poste un an seulement après son arrivée pour retourner en Angleterre. Selon RMC Sport, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, devrait signer ce lundi son contrat avec les Sang et Or.

Sage viendra avec son bras droit de Lyon à Lens

À Lens, Pierre Sage ne devrait pas venir seul. Et pour cause, à en croire les informations d’Olympique-et-Lyonnais, le technicien français de 46 ans devrait emmener avec lui dans l’Artois son ancien adjoint à l’OL, Jamal Alioui, qui a été limogé par le club rhodanien en même temps que Pierre Sage.

Au poste d’entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre ne devrait, lui, pas venir, le RC Lens voulant conserver Cédric Berthelin, arrivé dans le Nord en début d’année. En plus de cela, les dirigeants lensois ne voudraient pas trop dépenser pour construire le staff qui épaulera Pierre Sage dans sa mission chez les Sang et Or.