RC Lens : une légende sang et or intègre le staff de Pierre Sage

Au cours de la conférence de présentation de Pierre Sage, le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a annoncé qu’Eric Sikora intégrait le staff du nouveau coach.

Ce mardi a eu lieu la conférence de presse de présentation de Pierre Sage. Le nouvel entraîneur lensois a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à s’engager avec le Racing mais aussi ses ambitions pour la prochaine saison, notamment au niveau du jeu. L’ancien Lyonnais était accompagné du directeur général, Benjamin Parrot, et du directeur sportif, Jean-Louis Leca. Ce dernier a profité de cette conférence pour faire une annonce concernant le nouveau staff des professionnels.

Sikora fera le lien entre les pros et la formation

« Ça avait été déjà prévu avec l’autre staff, Éric Sikora sera entraîneur adjoint de l’équipe première, plus ciblé sur le développement de nos jeunes. Parce qu’on s’est aperçu que l’année dernière, on avait un manque sur ces gamins-là, quand ils arrivaient à l’échelon professionnel, où, des fois, on avait des manques, il faut vraiment dire la vérité, sur ces gamins-là, où on n’était pas trop centrés sur eux. Maintenant, ça va encore bouger, vous savez que Benoît Delaval (responsable performance) s’en va, on va rechercher quelqu’un, c’est en très bonne voie aussi. Et puis, éventuellement, après, on est ouverts à tout, et on va se poser avec Pierre pour vraiment bien penser, parce que je sais très bien que dans ce club, quand les choses sont très alignées, et qu’un staff est uni et fort avec sa direction, ça peut vraiment faire des étincelles. »

Formé au Racing, Eric Sikora a joué 19 ans en professionnels au Racing, participant aux belles heures de la fin des années 90. Le défenseur a ensuite été entraîneur dans toutes les catégories, jusqu’aux pros, à deux reprises.