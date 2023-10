Le Havre - RC Lens : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens, qui ne pointe qu'à la 14e place de Ligue 1 après huit journées disputées, ouvre la neuvième journée avec un déplacement ce vendredi (21h) sur la pelouse du Havre. En mal de points, les Sang et Or se doivent impérativement de l'emporter pour remonter au classement avant affronter mardi prochain (21h) le PSG Eindhoven en Ligue des Champions. À une heure du coup d'envoi, on connaît les compositions alignées par les deux entraîneurs.

Le Havre :

Le 11 de départ des Ciel&Marine



⌛️🔛 #HACRCL pic.twitter.com/GfAue7Yn9k — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 20, 2023

RC Lens :

#HACRCL débute dans une heure !



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @HAC_Foot ! 👊



➡️ Après un mois d'absence, @MassadioHaidara réintègre le onze 🔙#FierDEtreLensois pic.twitter.com/xNesFHht7G — Racing Club de Lens (@RCLens) October 20, 2023

