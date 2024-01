PSG - RC Lens : Daniel Riolo se paye les Sang et Or, ils ne crient pas au scandale !

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Déjà éliminé en Coupe de France, le RC Lens va devoir serrer les rangs en championnat pour s’éviter une seconde partie de saison catastrophe. Hier, les Sang et Or ont été battus à domicile par le PSG (0-2) sans coup férir et sont rentrés dans le rang. Présent en conférence de presse, Lilian Nalis le premier adjoint de Franck Haise, a reconnu la supériorité parisienne, n’a d’ailleurs pas contesté la décision Jérôme Brisard suite à l’expulsion de Jonathan Gradit juste avant la pause.

« Il estime que Jo Gradit était en position de dernier défenseur. C’est pour ça qu’il revient du jaune au rouge. J’avais l’impression qu’il restait un de nos joueurs capable de défendre derrière lui. En revoyant les images, c’est moins clair. Si le règlement est appliqué, Jo est bien le dernier défenseur et l’expulsion est valide », a-t-il affirmé après la rencontre.

« Les Lensois vers une saison sans rien »

Daniel Riolo, lui, n’a pas caché son inquiétude au sujet de la suite de la saison du RC Lens. « Les Lensois sont en train de se diriger vers une saison sans rien du tout, a-t-il expliqué au micro de RMC Sport. Les imaginer pouvoir se redresser au point d'intégrer le top 5 c'est dur à y croire. »

🗣️💬"Les Lensois sont en train de se diriger vers une saison sans rien du tout. Les imaginer pouvoir se redresser au point d'intégrer le top 5 c'est dur à y croire." @DanielRiolo ne croit pas en un exploit lensois cette saison. pic.twitter.com/TWsTh3hiVN — After Foot RMC (@AfterRMC) January 14, 2024

Podcast Men's Up Life