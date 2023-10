Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le onze du RC Lens lors de sa dernière confrontation face à Arsenal : Warmuz - Sikora, Pierre-Fanfan, Ismaël, Queudrue - Coridon (Rodriguez, 76'), Nyarko, Dacourt, Brunel - Nouma, Sakho. Pour résumer Alors que le RC Lens reçoit ce mardi (21h) Arsenal, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, découvrez en images les 11 joueurs lensois qui étaient titulaires lors de la dernière confrontation face aux Gunners. C'était lors de la demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA, le 20 avril 2000.

Fabien Chorlet

Rédacteur