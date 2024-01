RC Lens : Andy Diouf livre les raisons de son retour en forme

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Andy Diouf retrouve un bon niveau après un début de saison qui laisse planer le doute. “J'ai connu une phase avec moins de temps de jeu, a-t-il confié à L'Equipe. Cela m'a permis de digérer ma première partie de saison et de bosser sur ce que me demandait le coach.” 9 fois titulaire lors des 11 premiers matchs de Ligue 1, le milieu de terrain est ensuite resté sur le banc de la 12ème à la 17ème journée, se contentant de quelques entrées en jeu. Désormais, le jeune milieu semble avoir repris confiance pendant la trêve, avec l’appui de Franck Haise.

"Franck Haise me disait de ne pas douter"

“Il me faisait des retours vidéo. Il était derrière moi. Il insistait pour que je lise mieux les situations, que je prenne l'information, que j'amène plus d'impact défensif, que je récupère plus de ballons en étant plus méchant. J'étais d'accord avec ses analyses. Cela explique mes performances en début d'année (2024). Il a lui aussi insisté pour que je prenne du plaisir. Sans me prendre la tête.”

