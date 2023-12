RC Lens : Andy Diouf se voit offrir une dernière chance chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé l’été dernier pour 15 M€ en provenance du FC Bâle avec l’étiquette du remplaçant de Seko Fofana, Andy Diouf (20 ans) a beaucoup de mal à répondre aux attentes placées en lui par le RC Lens. Non seulement les Sang et Or ont recruté l’expérimenté Nampalys Mendy pour faire la paire avec Salis Abdul Samed sur les gros matchs de Coupe d’Europe mais le prometteur Neil El Aynaoui est même passé devant lui dans la hiérarchie des milieux de terrain de Franck Haise sur la fin d’année. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Convaincre avant l'arrivée d'un renfort ? Néanmoins, alors que le Racing va scruter le marché en quête éventuelle d’un milieu de terrain, Andy Diouf va se retrouver avec une nouvelle chance sur le mois de janvier. Le natif de Neuilly-sur-Seine va en effet profiter des départs à la CAN d’Abdul Samed, Mendy et El Aynaoui pour enchaîner les titularisations… Et convaincre Franck Haise qui n’est finalement pas le flop annoncé ? Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Considéré comme l'une des recrues phares de l'été, Andy Diouf sera attendu au tournant en 2024 au RC Lens. L'ancien Rennais va profiter de la CAN pour enchaîner les matchs en Coupe de France et en Ligue 1... Avec l'objectif de convaincre enfin.

Alexandre Corboz

Rédacteur