RC Lens - Arsenal : Daniel Riolo prédit déjà la défaite des Sang et Or

Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Vingt ans après, le stade Bollaert-Delelis va à nouveau vibrer avec la musique de la Ligue des Champions à l’occasion du match RC Lens – Arsenal. Une affiche de gala entre deux clubs qui se sont déjà croisés à ce même stade de la compétition en 1998-99 (un nul et une victoire des Sang et Or).

« Pas de honte à perdre contre Arsenal »

Si les hommes de Franck Haise sont déterminés à écrire leur propre histoire et leur exploit contre les Londoniens, Daniel Riolo a quand même beaucoup de mal à y croire. Dans l’After Foot, le polémiste a livré son sentiment : « Vendredi, je pense que leur victoire leur a fait du bien maintenant le RC Strasbourg était vraiment très faible dans le jeu. Donc que Lens a pris confiance en battant cette équipe faiblarde, je veux bien mais avec Arsenal, on est dans une autre galaxie. Je n’arrive pas à imaginer autre chose qu’une défaite de Lens ».

Pour autant, Riolo ne s’attend pas à un petit Lens : « Je veux bien être surpris, comme on l’a été contre Séville d’ailleurs, mais pour moi, il y a vraiment un écart conséquent entre les deux équipes. Lens donnera tout, sera poussé par le public… Cela va être une très belle soirée de foot ! Mais quand on enlève tout le décor, ce n’est pas non plus une honte à perdre contre Arsenal ».

🗣️💬 @DanielRiolo : "J’espère être surpris, mais je n'arrive pas à imaginer autre chose qu'une défaite de Lens face à Arsenal" pic.twitter.com/VDbZrXo9UK — After Foot RMC (@AfterRMC) October 2, 2023

