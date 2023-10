RC Lens - Arsenal : Haise a trouvé ses 3 héros, Arteta est sous le choc !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens l’a fait ! N’en déplaise à Daniel Riolo, qui avait prédit leur défaite, les Sang et Or ont battu Arsenal hier dans un stade Bollaert en fusion (2-1). « Je ne sais pas si c’est le plus grand. Mais battre Arsenal en C1, cela fera bien sûr partie des matches marquants de la période que je suis en train de vivre et que je vais continuer à vivre avec le RC Lens, a-t-il confié en conférence de presse. On avait déjà essayé de mettre la manière à Séville (1-1), mais là, c’est un ton au-dessus. On avait réalisé une très bonne entame. Puis après ce ballon perdu dans le mauvais sens (qui a coûté le but de Gabriel Jesus, 14e), les joueurs, toute l’équipe et en particulier Adrien Thomasson (qui a perdu ce ballon) ont tout de suite repris l’ascendant, même si cela leur avait fait mal. Et coïncidence ou pas, c’est Adrien qui a égalisé grâce à un but exceptionnel. [...] Le public nous a transcendés et on a transcendé le public. Quand on est vraiment en symbiose l’un avec l’autre comme ça, cela donne de belles soirées ! »

Arteta capitule

Outre Thomasson et le public lensois, Haise a tenu à féliciter Elye Wahi, auteur du deuxième but et qui l’a récemment secoué après un début de saison quelconque : « Il a pris une semelle sur la cheville, cela n'a pas tourné, mais il a pris une bonne semelle. Quand je disais qu’à chaque match, il avance, c’est la réalité. Il y a toujours du travail, comme pour l’ensemble des joueurs, mais il est arrivé il y a un mois et demi et il avance à grands pas. Il a marqué le but victorieux à Strasbourg et le but victorieux de ce (mardi) soir, donc ça montre qu’au-delà de toutes ses avancées dans le jeu, c’est surtout un buteur de grande qualité. » De son côté, Mikel Arteta était encore sous le choc de la défaite mais aussi et surtout de l’ambiance unique de Bollaert : « Tout d’abord, félicitations à Lens. C’est une bonne équipe, avec un bon entraîneur. On savait que cela allait être un match très difficile. L’atmosphère était une énergie positive pour Lens. Je sais que c’est l’une des plus grandes ambiances que l’on trouve en France.»

La une du journal L'Équipe du mercredi 4 octobre#RCLARS pic.twitter.com/bBmv5OsrjP — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2023

