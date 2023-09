RC Lens : un gros coup de pouce du LOSC pour le match à Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En début de semaine, nous avions relayé la mauvaise nouvelle : Eric Wattellier, désigné par la Ligue pour officier ce soir lors de Strasbourg-Lens, ne réussit pas du tout aux Sang et Or ! Seulement 4 victoires en 14 matches avec lui et une série de 5 rencontres sans succès... Seulement, mardi soir à Lille (1-2 face à Reims), l'arbitre s'est blessé d'entrée ! Victime d'une blessure musculaire à une cuisse, il a été contraint de laisser sa place dès la 4e minute et a dû déclarer forfait pour le choc de ce soir à la Meinau entre les deux Racing !

Brisard réussit bien mieux aux Sang et Or

Son remplaçant est Jérôme Brisard. Et lui présente des statistiques beaucoup plus avantageuses pour les Sang et Or, comme l'a souligné le correspondant de l'AFP à Lens Laurent Mazure : 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 12 matches dirigés. Il tourne à "seulement" un avertissement et demi contre les Lensois (17) et n'en a expulsé qu'un dans sa carrière, Jean-Louis Leca, lors d'un fameux match de barrage L1/L2 à Troyes en 2018-19. Un bon signe...

