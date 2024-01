RC Lens : Brice Samba revient sur son exploit et lance un message au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

A l'issue d'une improbable séance de tirs au but, et malgré deux tentatives détournées par Brice Samba, le RC Lens a dit au revoir à la Coupe de France ce dimanche à Bollaert, sorti par l'AS Monaco. A l'issue de la rencontre, le portier artésien n'a pas caché sa déception.

"J’ai dit à mes partenaires qu’il allait falloir tirer avec conviction, que j’en arrêterai, je n’avais pas dit combien"

"On prend deux buts évitables, mais on doit retenir l’essentiel : c’est la réaction de l’équipe. Vu la forme de Monaco cette saison, je n’ai pas vu d’autres équipes leur tenir tête comme on l’a fait", a d'abord commenté le portier. Avant d'ajouter... "C’est rare qu’un gardien sorte trois tirs dans une séance de penalties. C’est comme ça, je sentais bien la chose ce soir. J’ai dit à mes partenaires qu’il allait falloir tirer avec conviction, que j’en arrêterai, je n’avais pas dit combien. Mais je ne retiens que le match, je ne sais pas comment on fait pour ne pas marquer le 3e but mais c’est le football. C’est une compétition en moins, ça fait chier. Maintenant, on va préparer la réception de Paris dimanche." Le rendez-vous est pris.

Franck Haise revient sur les conditions de son expulsion lors de #RCLens-Monaco après un penalty oublié sur Elye Wahi : https://t.co/sTUvfDeGU4 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 7, 2024

