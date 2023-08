RC Lens : coup dur avant l'AS Monaco et la Ligue des champions

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jour J au RC Lens, qui saura enfin quels seront ses prochains adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions. Ce sera à 18h, à Monaco, avec la certitude de tirer un gros poisson puisque les Sang et Or sont placés dans le chapeau 4. Le sort pourrait ainsi leur livrer le Feyenoord Rotterdam, le FC Porto et le FC Copenhague, ce qui ressemblerait davantage à un groupe de Ligue Europa que de Ligue des champions mais laisserait ouvertes pas mal de perspectives. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Balogun prêt contre Lens Ensuite, il sera temps pour Franck Haise et ses hommes de mettre le cap sur Monaco, où un adversaire coriace l’attend samedi à Louis II (21h). L’ASM sera d’autant plus redoutable que Folarin Balogun devrait être disponible ! Arrivé mardi sur le Rocher, l’attaquant américain a passé sa visite médicale le même jour. Selon L’Équipe, il sera présent demain pour la séance matinale à La Turbie et doit intégrer le groupe d’Adi Hütter dès samedi, pour la réception de Lens. Ce renfort devrait provoquer le départ en prêt de Myron Boadu, qui jouit de plusieurs options. C'est le grand jour pour le #RCLens ! Quel est votre pronostic sur les futurs adversaires du Racing ?https://t.co/T5xZtzKwhu — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 31, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer À quelques heures du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, le RC Lens a eu confirmation qu’il serait placé dans le chapeau 4. Et un périlleux déplacement l'atend samedi à Monaco (samedi, 21h)...

Bastien Aubert

Rédacteur