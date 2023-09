RC Lens : des surprises dans la compo des Sang et Or contre Toulouse

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La compo du RC Lens face à Toulouse vient de tomber et il y a plusieurs changements par rapport à l'équipe qui a ramené un point de Séville (1-1) en Ligue des champions. Aguilar et Saïd titulaires Samba est dans les buts mais devant lui on retrouve notamment Ruben Aguilar en piston droit, et Wesley Saïd en attaque, Elye Wahi démarrant sur le banc, tout comme Angelo Fulgini, buteur en C1. H-1 avant #RCLTFC ! 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @ToulouseFC ! 👊



➡️ Ruben Aguilar, Andy Diouf, Adrien Thomasson et @Westar974 intègrent le onze lensois.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/iA6W3fWA18 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 24, 2023 #RCLTFC, le onze toulousain 😈 pic.twitter.com/FavBA9ch28 — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 24, 2023



Laurent HESS

Rédacteur