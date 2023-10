RC Lens - FC Nantes : Haise ressort trois joueurs du match, Aristouy parle de faillite

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En écrasant ce samedi sur sa pelouse le FC Nantes (4-0), le RC Lens a livré son match de Ligue 1 le plus abouti depuis le début de la saison et remonte un peu au classement en attendant les autres résultats de la 10e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a donné les secrets de la victoire des siens, ressortant trois de ses joueurs du lot : Facundo Medina, Florian Sotoca et Neil El Aynaoui. "On a été plus efficaces. Au-delà du résultat contre une équipe comme Nantes, je suis surtout satisfait d’avoir maîtrisé et fait basculer le match car à la mi-temps, c'était loin d'être gagné, et les joueurs l’ont très bien fait. L'équipe n'est pas monté d’un cran physiquement, mais tactiquement, avec de la justesse dans les déplacements, on s’est donné plus de temps aussi. Les joueurs se sont lâchés aussi avec la confiance des buts. En deuxième période, il fallait mieux s’étager pour les embêter, voir jusqu'où ils étaient prêts à nous suivre. Ils n'ont presque rien en deuxième, alors qu'on sait que c'est une équipe dangereuse, ça amène de la confiance. Facundo Medina a été dans tous les relais, il faut lui laisser cette liberté même s'il est défenseur. Florian Sotoca a été très juste, il nous a permis sur pas mal de situations d'amener le surnombre par ses déplacements mais aussi par sa justesse. Neil El Aynaoui, ça lui a fait plaisir de marquer son premier but en Ligue 1. Les entrants ont fait beaucoup de bien, on a un groupe qui vit et c'est assez important."

Aristouy : "L’équipe a flanché mentalement"

De son côté, Pierre Aristouy faisait forcément grise mine en conférence de presse d'après-match, déplorant une faillite mentale de ses joueurs. "Le sentiment est double. Vous avez vu comme moi un FC Nantes aux deux visages. Il y a de la déception de revenir avec un score en notre défaveur à la mi-temps parce qu’on a rivalisé avec eux, en ayant le courage de les presser haut, de se créer des situations. Et puis, il y a de la colère et de l’incompréhension sur la deuxième mi-temps. L’équipe a flanché mentalement, pendant que Lens a monté le curseur pour que, au final, une différence assez nette se fasse entre les deux équipes", a confié le coach des Canaris avant de rappeler que son équipe joue le maintien cette saison contrairement aux Sang et Or.

"Quand on me pose la question de savoir si après neuf journées, on peut se dire que Nantes pour se projeter sur d’autres ambitions et que j’appelle à la tranquillité, je sais ce que je dis. On aimerait matcher avec ces équipes-là, mais pour l’instant, elles nous sont supérieures. Mais tout n’est pas remis en cause pour autant. On va continuer notre championnat avec notre ambition de s’imposer et de gagner des matchs."

