RC Lens : France Football l’assure, Samba et Wahi ne sont pas des usurpateurs au Ballon d’Or !

Journaliste de France Football et responsable de la « tournée du Ballon d’Or » au travers de la France, Olivier Bossard est revenu pour le site Lensois.com sur les nominations surprises de Brice Samba et Elye Wahi, présents dans les choix pour remporter les trophées Lev Yachine (meilleur gardien du monde) et Raymond Kopa (meilleur jeune).

« Samba et Wahi ? Leurs nominations sont totalement justifiées »

Pour le représentant de France Football, les Sang et Or de la liste ne sont pas des usurpateurs, bien au contraire. « Leurs nominations sont totalement justifiées. Il n’y a pas eu de débat concernant Brice Samba. C’est peut-être franco-français, mais il a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, il a intégré l’équipe de France. Quand on voit ce qu’il fait cette saison, son match à Séville, son match face à Arsenal. On est rassurés et on se dit qu’on ne s’est vraiment pas trompés. C’est un gardien exceptionnel. Toute l’Europe peut désormais le voir, car il joue la Ligue des Champions et il ne fait que justifier son nouveau statut. Concernant Elye Wahi, il est nommé pour sa saison avec Montpellier l’année dernière. C’est un joueur qui a battu des records de précocité dont notamment celui de Mbappé en marquant le plus de buts avant ses 20 ans. C’est l’un des meilleurs buteurs nés au 21e siècle parmi les 5 plus grands championnats. Ce n’est pas rien. Il est en train de grandir. C’était logique de le nommer parmi les 10 joueurs présents ».

Pour autant, les chances de voir Brice Samba ou Elye Wahi soulever un trophée demain soir au Théâtre du Châtelet à Paris sont particulièrement minces voire nulles.

