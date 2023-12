RC Lens : Franck Haise s'est trouvé un admirateur en Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Will Still est un admirateur de Franck Haise. Interrogé sur le match face au RC Lens, l’entraîneur du Stade de Reims annonçait admirer le jeu de son homologue: “J’admire sincèrement Franck Haise depuis un bon petit temps, pour tout le travail qu’il fait, ses méthodes d’entraînement et la manière dont joue Lens”. Il sait également que les Artésiens donneront du fil à retordre à son équipe.

Le duel sera grand

L’entraîneur belge sait que son équipe sera en difficulté dans le Nord, il insiste sur l’intensité que doit mettre son équipe: “On va devoir être très, très bons, parce qu’on sait que nos statistiques face aux plus grosses équipes du championnat ne sont pas les meilleures. Ça va être un effort collectif, ça va être un très bon match de football, j’espère qui va donner des choses intéressantes”. Will Still sait à quoi s’attendre en terre lensoise.

