RC Lens : Haise a un chouchou dans son effectif

Adepte de la rotation dans son effectif, Franck Haise a tout de même des hommes forts sur lesquels il aime s'appuyer. Une étude sur les temps de jeu depuis le début de la saison réalisée par Lensois.com montre que deux Sang et Or n'ont pas manqué une minute des huit premières journées de championnat. Il s'agit de Brice Samba et Kevin Danso. C'était attendu pour le gardien et capitaine de l'équipe, ça l'est un peu moins pour le défenseur autrichien. Mais cela montre qu'il est le véritable pilier de la défense, lui qui a le grand mérite d'être moins averti donc rarement suspendu, contrairement à Facundo Medina.

Samba et Danso ont fait carton plein

Le onze type qui se dégage de cette étude est composée de Samba et Danso (720 minutes chacun), donc, mais aussi Sotoca (685), Medina (630), Abdul Samed (611), Gradit (586), Fulgini et Diouf (508), Machado (484), Thomasson (429) et Frankowski (410). On voit que Haise n'a pas encore trouvé la bonne formule en attaque puisque Wahi (296) et Guilavogui (217) se partagent le temps de jeu aux côtés de Sotoca.

