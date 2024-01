RC Lens : Haise annonce plusieurs bonnes nouvelles, un nouveau venu contre le PSG ? 

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le groupe du RC Lens s’étoffe

« Machado et Haïdara poursuivent leur rééducation. Gradit a repris l'entraînement collectif de façon aménagée cette semaine mais il postule à être dans le groupe. Aguilar on l'a coupé hier à cause d'une légère gêne au niveau de la cuisse, il y a une petite incertitude mais il devrait pouvoir être là comme Frankowski (souffrant), au chaud aujourd'hui. Pour Chavez, il faut qu'il soit qualifié aujourd’hui pour être disponible. Nos équipes travaillent dessus. »

L’intégration de Jhoanner Chavez

« Chavez arrive en cours de saison, c'est un jeune joueur même s'il a eu pas mal d'expérience en Amérique du Sud. Il change de continent, il faut l'accueillir, l'intégrer, c'est le boulot des membres du club pour lui trouver un appartement, ce qu'il a fait hier ! Macha et Medina ont pris ça à bras le corps pour aider à intégrer Jhoanner. Il faut aussi l'intégrer sur les principes de jeu mais si on l'a pris c'est parce qu'il peut être un super contre attaquant, il est assez félin, avec de la vitesse. »

Les bons points de Monaco

« Contre un adversaire du type de Paris on peut pas renouvelé ce qu'on a fait 30 minutes contre Monaco en première mi-temps. Il faut mettre le niveau de qualité, d'intensité comme on a su le faire ensuite face à Monaco pour revenir. Ce qui m'a plu contre Monaco, c'est ce que l'équipe a montré alors qu'elle était menée 2-0 et qu'il y avait matière à avoir des inquiétudes. »

Haise sur sa suspension contre le PSG

« J’ai une confiance totale en mon staff et d'autant plus en Lilian Nalis. Il donnera les indications qu'il aura envie de donner. On sera en lien, j'aurai un peu de hauteur je pense à proximité des analystes vidéo. »

