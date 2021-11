RC Lens : Haise annonce une grosse surprise en vue à Brest !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Comme d’habitude, Franck Haise a donné des nouvelles de son effectif avec un souci pour Jonathan Gradit. « Machado a été opéré, ça se passe bien. Saïd intensifie son travail athlétique, j'espère le retrouver à l'entrainement collectif la semaine prochaine. Sotoca sera suspendu. Jonathan Gradit n'était pas là ce matin, mais il a juste travaillé en salle, il n'y a pas de problème pour lui », a soufflé le coach du RC Lens en conférence de presse.

Du fait de certaines absences, Haise pourrait amener un certain Ibrahima Baldé à Brest. Il a repris l'entraînement collectif depuis cinq semaines. Il a eu un temps de jeu avec la réserve, contre Zulte aussi. J'ai deux attaquants qui ne seront pas là, "Kali" a beaucoup enchainé aussi, il est possible qu'Ibra voyage avec nous à Brest, a-t-il laissé entendre. On a repris début de semaine en récupérant des jeunes de la réserve. C'était une bonne semaine de travail. On a fait une très bonne première période contre Zulte, 3-0, 10 occasions à une... Sur la deuxième, il y a eu un peu de relâchement avant l'entrée des jeunes. On a pu rester dans une forme de compétition. »

Si l’entraîneur du RC Lens craint cette équipe de Clermont, il sait que son équipe aura les cartes en main. « Brest a eu un changement d'entraîneur, il fallait laisser du temps pour que ça se mette en place. C'est certainement ce qui a donné ce début de saison, puis ils restent sur deux victoires. C'est une équipe qui a retrouvé de la solidité, a-t-il poursuivi. Notre équipe a confiance dans ce qu'elle fait aussi. »

Le point presse se déroulera en compagnie de Franck Haise et d'Arnaud Kalimuendo. #RCLenshttps://t.co/22MBVqCg2t — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 19, 2021