RC Lens : Haise annonce deux absents et un retour pour le derby et envoie une punchline sur le LOSC

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point médical "Massadio Haïdara sera trop court pour être dans le groupe. On ne reprend pas de risque. David Pereira Da Costa est potentiellement apte mais il a très peu de séances complètes dans les jambes et Jonathan Gradit est suspendu pour ce match." La pelouse de Bollaert vandalisée à l’acide "Je n'ai pas d'info concernant la pelouse à part le fait qu'il s'agit d'un acte isolé d'une grande stupidité." VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Quand j'ai vu la compo du LOSC en Coupe d'Europe, je n'ai pas regardé le match" Le turnover du LOSC contre Klaksvik "Quand j'ai vu la compo du LOSC en Coupe d'Europe, je n'ai pas regardé le match. J'ai regardé celui de Marseille." La victoire historique contre Arsenal "Dès la fin du match, il y a eu ce moment de partage pendant une dizaine de minute puis en entrant aux vestiaires, j'ai donné la parole à Brice Samba notre capitaine pour bien faire comprendre que c'était un moment magnifique mais qu'il fallait garder les pieds sur terre." "L'absence des supporters lillois est une aberration" L'absence des supporters lillois "C'est une aberration. Je milite pour que tous les supporters des clubs soient présents. Il y a les JO, la Coupe du Monde de Rugby et nous ne sommes pas capables d'accueillir les supporters lillois ?" Le LOSC "Lille possède des joueurs de grandes individualités. Je m'attend à un match très compliqué demain (dimanche)." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Brice Samba avant #RCLLOSC #jourdeconf https://t.co/5sjPHNSf7f — Racing Club de Lens (@RCLens) October 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le coach du RC Lens, Franck Haise, s'est présenté ce samedi devant la presse à la veille du derby du Nord face au LOSC, comptant pour la huitième journée de Ligue 1. Retrouvez ci-dessus ce qu'il faut en retenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur