RC Lens : Haise explique le départ de Spierings et annonce plusieurs incertitudes pour Metz

Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Franck Haise était en conférence de presse ce midi. Le coach du RC Lens est notamment revenu sur le prêt de Stijn Spierings à Toulouse. "Pour Spierings, c'est en cours d'officialisation. Il faut que ça matche sur les principes de jeu, et ça a été difficile. On s'est donné du temps mais c'était délicat", a-t-il expliqué Da Costa out Le coach du RCL a aussi fait le point sur son effectif avant Metz. Frankowski a repris, mais il y a des incertitudes sur Haïdara, Diouf et Mendy. Quant à Pereira Da Costa il est forfait : il s'est luxé l'épaule contre Charleroi. FH : "Pour Spierings, c'est en cours d'officialisation. Il faut que ça matche sur les principes de jeu, et ça a été difficile. On s'est donné du temps mais c'était délicat. " #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Franck Haise était en conférence de presse à deux jours de la réception du FC Metz dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or de parler de son infirmerie avant ce match capital.



