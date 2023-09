RC Lens : Haise s’apprête à révolutionner son onze contre Toulouse !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens va mieux. Après un début de saison catastrophique en Ligue 1, les Sang et Or se sont rassurés en rament un bon point de Séville mercredi en Ligue des champions (1-1). Devant Toulouse, il faudra confirmer ce possible nouveau départ. Pour ce faire, L’Équipe croit savoir qu’Andy Diouf devrait débuter cet après-midi aux côtés de Salis Abdul Samed puis Nampalys Mendy participer durablement à la rotation sur les deux postes devant la défense.

Saïd, Diouf et Aguilar titulaires ?

« Ils (Abdul Samed et Mendy) nous ont apporté stabilité et équilibre à Séville, analyse Jonathan Gradit. Quand ils ont ce niveau-là, cela rejaillit sur l’équipe. Nos deux pistons, qui déclenchent le pressing, ont été plus libérés sachant le profil récupérateur des joueurs derrière eux. » En attaque, Wesley Saïd serait également titulaire avec Florian Sotoca et Adrien Thomasson tandis que Ruben Aguilar pourrait débuter au poste de piston droit pour laisser place à Przemyslaw Frankowski à gauche. À confirmer sur les coups de 14h.

Voici les unes du journal L'Equipe du dimanche 24 septembre 2023 : https://t.co/NygGyk89y1 pic.twitter.com/gliCh4l9HT — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2023

Podcast Men's Up Life