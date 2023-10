RC Lens : Haise va mettre un gros coup de pression à trois de ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Quand, comme le RC Lens, on a l'obligation de réaliser une série positive pour remonter au classement, il faut être en mesure d'aligner ses meilleurs joueurs en permanence. Et pour cela, il faut que lesdits meilleurs ne soient pas suspendus. Or, une analyse réalisée par le site Lensois.com montre que plusieurs Sang et Or ont des problèmes avec les fautes répétées sur le terrain, susceptible d'entraîner des cartons jaunes.

Abdul Samed et Machado recordmen des fautes en L1

Salis Abdul Samed et Deiver Machado sont en effet les recordmen des fautes commises depuis le début de la saison de Ligue 1 avec 17 chacun. Seul le Toulousain Cristian Casseres Jr a fait aussi bien (ou aussi mal...). Facundo Medina arrive en 10e position avec 14 fautes. L'Argentin a déjà été suspendu cette saison pour accumulation d'avertissements. Franck Haise va donc devoir rappeler à l'ordre ses trois joueurs s'il ne veut pas être privé de plusieurs titulaires à l'avenir...

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Du côté des internationaux 🌍



À nouveau titulaire face à la Moldavie ce dimanche, Przemyslaw Frankowski a disputé toute la rencontre avec la 🇵🇱, lors des qualifications à l'#EURO2024 (1⃣-1⃣).#FierDEtreLensois pic.twitter.com/ZYr18zkBxi — Racing Club de Lens (@RCLens) October 16, 2023

Podcast Men's Up Life