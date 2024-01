RC Lens : la déclaration forte de Medina sur la course au titre 2023

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Dans son édition de mardi, La Voix du Nord publiera une longue interview de Facundo Medina, que le quotidien régional a désigné comme le meilleur joueur du RC Lens pour l'année 2023. Dedans, le défenseur argentin est interrogé sur la course au titre de la saison dernière, quand les Sang et Or ont échoué à un point d'un champion parisien en pleine déconfiture à partir de février mais qui les avait dominés au Parc lors du match au sommet (3-1). Medina et ses coéquipiers ont-ils des regrets ?

"La vérité, c’est que ça s’est passé comme ça"

"Ah, quelle question ! Il y a une phrase qu’on dit beaucoup en Argentine, c’est : "Con el diario del lunes, todo podemos hablar" ("avec le journal du lundi, on peut parler de tout"). Ça veut dire qu’il est toujours facile de refaire les choses le lendemain. Alors, pourquoi tu n’as pas fait ça, pourquoi tu as fait ça ? La vérité, c’est que ça s’est passé comme ça. Si on avait battu le PSG, on aurait peut-être perdu le match suivant. Il s’est passé ce qui s’est passé. Moi, ce que je retiens, ce qui me marque beaucoup, c’est l’attitude de l’équipe après ce match qui nous a fait souffrir à Paris. On a tourné la page pour maintenir notre concentration et nous focaliser sur notre objectif."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Les #𝙈𝙊𝙏𝙎ments forts à la mi-saison 🔙



𝓤EFA Europa League 🇪🇺 : en terminant 3⃣es du groupe B d'#UCL avec 8⃣ points au compteur, les Sang et Or sont reversés en barrages d'@EuropaLeague et affronteront le SC Fribourg en février prochain.#FierDEtreLensois #UEL pic.twitter.com/14zF22orZH — Racing Club de Lens (@RCLens) January 1, 2024

Podcast Men's Up Life