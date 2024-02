RC Lens : la rumeur Haise à l’OM tuée dans l’œuf

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Alors que Gennaro Gattuso, en fin de contrat en juin prochain, ne fera probablement pas un long mandat sur le banc de l'OM, ça s'agite déjà autour du potentiel remplacement de « Rino » à l'été 2024. Haise pas OM compatible ? Deux coachs de Ligue 1 sont régulièrement cités pour prendre la suite du Champion du Monde 2006 : Paulo Fonseca (LOSC) et Franck Haise (RC Lens). Si le premier, libre l'été prochain, ne prolongera pas chez les Dogues et pourrait être tenté, ça s'annonce beaucoup plus compliqué pour le manager général des Sang et Or. Sous contrat jusqu'en juin 2027 dans l'Artois, Franck Haise ne sera pas libre et si l'on en croit le journaliste nordiste Laurent Mazure (AFP), l'opportunité olympienne ne colle pas aux aspirations de l'ancien coach de la réserve de Lens et de Lorient. « L'OM est tout ce qu'il ne faut pas à Franck Haise … Aucun projet, aucune stabilité et aucune lisibilité. Tout l'inverse de l'environnement où il performe ». En même temps, l'OM est tout ce qu'il ne faut pas à Franck Haise... aucun projet, aucune stabilité et aucune lisibilité. Tout l'inverse de l'environnement où il performe, et ce à quoi devrait rentre l'OM. https://t.co/5cQUioD4bJ — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 6, 2024

Pour résumer Cité comme un possible successeur de Gennaro Gattuso à l'OM dès l'été prochain, Franck Haise (RC Lens) n'a pas vraiment le profil du poste... Contrairement à Paulo Fonseca (LOSC) ? Ne serait-ce que par le contrat, c'est compliqué pour Haise.

Alexandre Corboz

Rédacteur