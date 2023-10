RC Lens : le club acte la venue d’un dirigeant bien connu au PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce n’est pas franchement une surprise pour tous les suiveurs du RC Lens : Grégory Thil sur le départ car peu désireux de revenir à son ancien rôle, il fallait à Franck Haise un nouveau relai pour graisser les rouages au sein des Sang et Or. Le Racing acte la nomination de Frédéric Hébert Comme annoncé il y a plusieurs jours maintenant, l’ancien dirigeant du Paris FC, du PSG et du Dijon FCO Frédéric Hébert était l’heureux élu. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le RC Lens a confirmé les modifications de son organigramme avec la venue d’Hébert au poste de coordinateur sportif. « Il aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif global Sang et Or. Il sera placé sous la responsabilité du Manager général du Racing Club de Lens, Franck Haise », écrit le club nordiste dans un communiqué. Un an plus tard, Florent Ghisolfi est donc réellement remplacé. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆́ 𝒅𝒖 𝑹𝒂𝒄𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒏𝒔



Après avoir mis à profit la période post-mercato pour dresser un bilan de sa structuration sur le volet sportif, le Racing annonce modifier son fonctionnement.



▶️ https://t.co/zEDKFAGmKF#RCLens pic.twitter.com/WwW3fiziOI — Racing Club de Lens (@RCLens) October 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer C’était annoncé, c’est désormais officiel : le RC Lens a acté la venue de l’ancien coordinateur sportif du PSG Frédéric Hébert. Il prendra le rôle laissé vacant il y a un an par Florent Ghisolfi. Le Racing revient donc à son ancienne organisation.

Alexandre Corboz

Rédacteur