RC Lens : Haise dévoile son groupe pour Reims, il y a sept absents !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Annoncé très incertain pour affronter les Rémois, Jonathan Gradit, touché au mollet, est bien forfait pour cette rencontre et ne figure pas dans le groupe de Franck Haise. Wuilker Farinez, Jimmy Cabot, Deiver Machado, Nampalys Mendy, également blessés, et Facundo Medina et Florian Sotoca, tous deux suspendus, sont aussi absents. Le groupe du RC Lens : J-1 avant #RCLSDR 👊



Voici les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Franck Haise pour la réception du @StadeDeReims, demain, en @Ligue1UberEats.



➡️ De nombreux changements pour ce 6e match en trois semaines. 👇#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) December 15, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer On connaît les joueurs convoqués par l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, pour la réception ce samedi (21h) du Stade de Reims, comptant pour la 16e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur