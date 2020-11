RC Lens : le Stade de Reims va attaquer les Sang et Or sur leur gros point fort

A partir de 15h, le RC Lens va défier une équipe du Stade de Reims en pleine renaissance après un début de saison difficile. Deux succès face à Montpellier et Strasbourg ont permis aux Champenois de relever la tête. Et pour cela, David Guion a axé ses efforts sur un domaine capital : les coups de pieds arrêtés.

« Quand on a fait les premiers constats dans la saison, on s'est dit que si on voulait remonter au classement, les coups de pied arrêtés étaient essentiels. C'est une tendance au haut niveau, certainement renforcée par le huis clos, qui induit peut-être moins d'attention et de concentration. C'est aussi le résultat de beaucoup de travail parce qu'on répère régulièrement ces phases de jeu à l'entraînement », a confié le coach champenois dans des propos relayés par l'Union.

Le RC Lens plane en tête de L1 dans le domaine

Un constat qui porte ses fruits puisque Reims a marqué la moitié de ses buts sur phase arrêtée depuis le début de saison. Mais David Guion et ses hommes vont trouver à qui parler ce dimanche. Avec 60% de ses buts dans ce domaine, le RC Lens est tout simplement l'équipe la plus performante dans ce domaine. De quoi observer avec attention ces phases de jeu lors de la rencontre qui va démarrer à 15h.