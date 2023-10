RC Lens : le vestiaire lensois fait bloc derrière Andy Diouf

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Particulièrement remonté après le match nul du RC Lens au Havre en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 vendredi soir (0-0), Franck Haise n’a pas raté Andy Diouf, prié de rejoindre le banc dès la mi-temps .« Quand je change un joueur, ce n’est pas uniquement pour une raison tactique. Sa mi-temps n’était pas bonne», a expliqué Haise.

Sotoca : "On est tous derrière lui"

Après la rencontre, Florian Sotoca est venu défendre la jeune recrue du RCL... « Bien sûr qu’on était déçu pour Andy parce qu’on est tous passé à côté en première mi-temps, a confié l'attaquant. Le coach sort Andy, mais il aurait aussi pu sortir d’autres joueurs. Mais on est tous derrière lui. On sait qu’il a les qualités pour réussir ici alors on va l’accompagner parce qu’il est encore jeune. Il ne faut pas taper sur lui. Il a le potentiel pour être un grand joueur. Je sais qu’il fera des gros matches bientôt. On doit tous relever la tête ce soir. »



