RC Lens : les anciens Sang et Or ont battu les légendes pour la bonne cause

C'est ce soir qu'avait lieu à Bollaert le match caritatif en faveur de l'association "Un sourire, un espoir pour la vie", soutenue par Pascal Olmeta. Vingt-six mille cinq cents trente spectateurs avaient pris place dans les gradins pour voir les anciens Sang et Or dominer des légendes telles que Zinédine Zidane, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin mais également des vedettes du show business et des influenceurs (4-3). Un bien beau spectacle pour une bonne cause !

Belle fin de match

Team RC Lens-Team Légendes (4-3)

Mi-temps (2-1)

Buts : Team RC Lens : csc (3’), Mesloub, Smicer (71’, sp), Mesloub (82’) ; Team Légendes : Piquionne (8’), Mamadou Niang (81’), Simana-Pongolle (88’).

Team RC Lens

Entraîneur : Eric Sikora

Le onze de départ : Guillaume Warmuz, Eric Sikora (c), Yoann Lachor, Vitorino Hilton, Benoît Assou-Ekotto, Jean-Guy Wallemme, Samba Sow, Daniel Moreira, Mickaël Debève, Tony Vairelles, Vladimir Smicer.

Les remplaçants : Alaeddine Yahia, Franck Queudrue, Didier Sénac, Pierre Laigle, Walid Mesloub, Olivier Thomert, Laurent Hochart.

Team Légendes

Entraîneur : Henri Emile

Le onze de départ : Sébastien Frey, Zinédine Zidane (c), Didier Deschamps, Laurent Blanc, Jean-Pierre Papin, Eric Carrière, Steve Savidan, Florent Sinama-Pongolle, Sébastien Squillaci, Frédéric Piquionne, Youness Bengelloun.

Les remplaçants : Fraticelli, Mamadou Niang, Sébastien Chabal, Fabien Pelous, Olivier Brouzet, Djilsi, Maxime Biaggi, Michou, Paul Mirabel, Redouane Bougheraba, Théodort.

Bollaert des grands soirs, pour donner de l’espoir 🤝



Retour sur le #MatchDesLégendes, au profit de l'association « Un sourire, un espoir pour la vie » 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) October 31, 2023

