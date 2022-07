RC Lens - Paris FC : les Sang et Or commencent leur préparation par un match nul

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Pour son premier match de l'intersaison, le RC Lens recevait ce samedi le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2, à la Gaillette. Cette rencontre amicale s'est soldée sur un match nul et vierge (0-0). Les hommes de Franck Haise ont dominé le match surtout en seconde période mais ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions.

🏁 Coup de sifflet final dans cette rencontre d'entraînement qui ponctue une semaine de reprise intense. Si la première période a été cadenassée, les Artésiens ont dominé la seconde, en se procurant des situations offensives très nettes.@RCLens 0️⃣-0️⃣ @ParisFC#RCLPFC pic.twitter.com/cPvbOIo0Si — Racing Club de Lens (@RCLens) July 2, 2022

