RC Lens : les Sang et Or dans le collimateur des arbitres ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le RC Lens a manqué son début de saison. Malgré du mieux avant la trêve internationale, par bribes, les joueurs de Franck Haise ne respectent pas les temps de passage fixés par la direction cet été et occupent une décevante 14e place avec 8 petits points au compteur.

Aucun penalty en L1 cette saison !

Pour ne rien arranger à leur situation, les Sang et Or sont dans le collimateur des arbitres. « Cette saison, le RC Lens prend 2,63 avertissements par rencontre de Ligue 1, soit la moyenne la plus élevée de l'histoire du club, devant les 2,53 de la saison 2020-2021 », rappelle Laurent Mazure sur X.

Le journaliste nordiste ajoute qu’aucun penalty n'a été sifflé en faveur du RC Lens après 8 journées. C'est une première en L1 pour le Racing depuis la saison 2003-2004, où il avait fallu attendre le mois de mars 2004 et un déplacement à Metz. Il s’agissait de l’unique penalty obtenu cette saison-là en championnat.

Cette saison, le #RCLens prend 2,63 avertissements par rencontre de Ligue 1, soit la moyenne la plus élevée de l'histoire du club, devant les 2,53 de la saison 2020-2021. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) October 9, 2023

Podcast Men's Up Life