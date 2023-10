RC Lens : les Sang et Or devenus un grand de France, la preuve

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Le sujet a bien entendu été évoqué en milieu de semaine, lors de la traditionnelle conférence de presse. Comment Franck Haise parvient-il à gérer son groupe, alors que bon nombre de ses joueurs ne sont plus à Lens ? Pas simple pour un technicien, mais la preuve, au fond, que le RC Lens est bel et bien entré dans une nouvelle dimension. Car comme le souligne Florian Sotoca, dans les colonnes de l'Equipe, "Quand on est arrivés, il y a cinq ans en L2, on avait aucun international. Et là vous vous dites, ah ouais le club a passé un cap."

"Compliqué de se mettre dedans"

Pourtant, et selon les mots de son partenaire, Jonathan Gradit, il est parfois compliqué de reprendre le chemin de la Gaillette lorsque tant de joueurs sont aux abonnés absents. "Pour eux, c'est bien, pour nous, c'est plus compliqué de se mettre dedans. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de voir des jeunes, c'est intéressant pour le coach, de façon à se projeter pour les décisions en fin de saison."

Et de savoir si pour Franck Haise, le match au Havre, ce soir, aura souffert, ou non, de la trêve internationale.

Podcast Men's Up Life