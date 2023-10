RC Lens : le plan d'Oughourlian se dessine, pas de risque de putsch comme à l'OL !

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Détenteur depuis 2017 et jusqu’à cet été de 99,9% des parts du RC Lens, Joseph Oughourlian a accéléré l’entrée de nouveaux partenaires. Après Side Invest, qui a récupéré 13% des parts contre un investissement de 20 M€, le boss d’Amber Capital cherche « 50 millions d’euros en plus par rapport aux 20 millions d’euros de Side Invest » selon ses propos accordés à France Bleu Nord. L’idée étant de lever des fonds pour finaliser le rachat du Stade Bollaert-Delelis.

Une volonté qui inquiète déjà les associations supporters, lesquels avaient anticipé ces annonces au travers d’un communiqué commun publié avant le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC. « Certaines valeurs et certains symboles doivent demeurer intouchables. Ainsi, nous ne manquerons pas de solliciter les investisseurs, actuels et potentiels, sur leurs engagements à conserver et défendre ce qui appartient au patrimoine historique du Racing Club de Lens », pouvait-on lire dans le communiqué. Communiqué se plaignant de la présence de plusieurs éléments (la famille lilloise Mulliez notamment) dans ce premier tour de table.

Amber Capital et Oughourlian encore loin du seuil critique !

Pour autant, il n’y a pas encore de raisons de s’inquiéter de la stratégie de Joseph Oughourlian. En effet, sur la base du premier calcul mené avec Side Invest (20 M€ pour 13% des parts), le prochain actionnaire minoritaire recherché à hauteur de 50 M€ ne devrait pas récupérer plus de 32,5% des parts. Il resterait, dans tous les cas, plus de 50% des parts à Amber Capital et à Joseph Oughourlian.

Il n’y a en effet pas le même risque qu’à l’OL sous Jean-Michel Aulas, qui, s’il était majoritaire via sa holding Holnest (27,72%), avait laissé un poids suffisant à Jérôme Seydoux (Pathé, 19,36%) et aux chinois d’IDG (19,85%) pour le passer minoritaire s’ils s’associaient dans la vente. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé et a poussé JMA à ouvrir la porte à John Textor contre son gré… avec le final que l’on connait. Tant que Joseph Oughourlian gardera au moins 50,1% des parts, il restera le principal décisionnaire pour la suite et c’est tout ce qu’il faut retenir.

