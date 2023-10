RC Lens : les supporters se paient le nouvel actionnaire minoritaire, une taupe du LOSC identifiée !

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Dans un communiqué commun à toutes les associations, les supporters du RC Lens ont fait part de leurs inquiétudes après l’entrée dans le capital du club de Side Invest, un groupement investisseurs locaux venus renforcer Joseph Oughourlian dans le développement du club.

Dans ce message, cosigné par les Red Tigers et toutes les autres associations, les fans artésiens reviennent en détail sur ce que représente ce nouvel investisseur, redoutant que la présence de la région Hauts-de-France et de son président Xavier Bertrand ne soit pas pérenne car soumis aux « aléas des échéances électorales ».

La proximité entre la famille Mulliez et le LOSC dérange

Outre la récupération politique, les Ultras s’inquiètent du manque de connaissance footballistique de Jean-Pierre Letarte et de son directeur général Thierry Dujardin, présent pour le compte du groupe IRD et celle de l’AFM de la famille Mulliez, « symbole de la bourgeoisie lilloise » et dans le président Barthélemy Guislain est un passionné du LOSC « de notoriété publique ».

« C’est pourquoi, nous, associations de supporters du Racing Club de Lens, seront très attentives aux différents projets d’actionnariats minoritaires de notre club. Certaines valeurs et certains symboles doivent demeurer intouchables. Ainsi, nous ne manquerons pas de solliciter les investisseurs, actuels et potentiels, sur leurs engagements à conserver et défendre ce qui appartient au patrimoine historique du Racing Club de Lens ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Les associations de supporters communiquent pic.twitter.com/aFt6x9xfcX — Fédération Lens United (@FLU_Officiel) October 7, 2023

Podcast Men's Up Life