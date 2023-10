RC Lens : les supporters soutiennent massivement le dernier projet d'Oughourlian

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le 13 septembre, le Racing Club de Lens a annoncé l'arrivée dans son capitale de Side Invest, fonds d'investissement réunissant des hommes d'affaires issus du Nord ainsi que la région Hauts-de-France. Mais Joseph Oughourlian ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le patron des Sang et Or a fait savoir qu'il cherchait de nouveaux investisseurs et de nouveaux axes de développement.

68,56% des supporters sont pour

L'un d'eux concerne le stade Bollaert. A guichets fermés depuis plus d'un an, l'enceinte pourrait être agrandie. Sauf que, malgré le bail emphytéotique, le Racing doit obtenir l'autorisation de la mairie et il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier des retombées financières. L'idée serait de l'acheter pour l'inclure aux actifs du club. Et c'est peu dire que cette ambition plaît aux supporters ! Selon un sondage réalisé par Lensois.com, 68,56% d'entre eux sont favorables à un achat alors qu'ils ne sont que 17,69% à vouloir que l'argent soit investi autrement. Les 13,75% s'en fichent. Une initiative qui a donc séduit les supporters. Reste à se mettre d'accord avec la municipalité artésienne...

