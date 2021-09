RC Lens - LOSC (1-0) : les ultras sang et or donnent leur version des incidents

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Hier, la commission de discipline a décidé de frapper un grand coup en imposant le huis clos à Bollaert jusqu'à nouvel ordre et en interdisant les supporters du LOSC de déplacement, également jusqu'à nouvel ordre. Tout cela en réponse aux incidents du derby, survenus à la mi-temps, quand des ultras lensois ont envahi la pelouse pour aller en découdre avec leurs homologues lillois. Pourquoi ? So Foot a interrogé certains des supporters présents au moment des échauffourées.

Un certain Basile était assis en Trannin, près des Lillois et explique : « Des morceaux de barre de fer, des sièges, des chaussures, des lunettes de soleil, des briquets, du papier toilette… C’était n’importe quoi. Pendant plus de deux minutes, on reçoit tout ça sans que personne ne réagisse. Les Lillois parviennent à percer le cordon de sécurité, des gars grimpent sur des grillages à plus de deux mètres de haut et se font attraper par les chaussures via des stewards. Très rapidement, je vois débarquer une quarantaine de Lensois dans le couloir réservé aux photographes derrière les buts ». Les ultras lillois, eux, prétendent que c'est la volonté d'un Lensois de venir en découdre dans leur parcage qui a mis le feu aux poudres…

Présent en Marek, Jeff a bondi : « Je ne me suis même pas vu passer au-dessus du grillage de la Marek, tout s’est passé en quelques secondes. Stewards, stadiers, CRS, tu t’en fiches, tu y vas. Après, quand tu es sur la pelouse et que tu vois les CRS te charger, tu te dis : "Merde, qu’est-ce que je fous là ?" J’ai quand même eu le temps de choper un cube noir qui appartenait sûrement à un cameraman et je l’ai balancé sur le parcage ». Et le voilà à nouveau privé de matches de son équipe pour une durée indéterminée…

