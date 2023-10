RC Lens - LOSC (1-1) : les Sang et Or n'y arrivent pas face aux Dogues, la preuve

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Certes, le RC Lens a indéniablement dominé les débats. Et s'est même procuré un grand nombre d'occasions franches face au LOSC ce dimanche, ce qui aurait du lui permettre de s'imposer sur ses terres dans le derby du Nord.

Une victoire en neuf matches

Seulement voilà, Lucas Chevalier a été impérial dans les buts lillois et seul Deiver Machado a trompé sa vigilance, égalisant au retour des vestiaires après l'ouverture du score de Benjamin André. Constat assez clair, remis au goût du jour par le compte twitter Satsdufoot, les Sang et Or ont du mal face à leur voisin. Ainsi, sur les neuf derniers derbys disputés dans son enceinte, le RC Lens ne s'est imposé qu'à une seule reprise.

Le @RCLens n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs à domicile en @Ligue1UberEats contre Lille (5 nuls, 3 défaites). #RCLLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) October 8, 2023

