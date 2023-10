LOSC : Fonseca réintègre un joueur pour Lens et confirme une pluie de mauvaises nouvelles à Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Présent ce samedi en conférence de presse à la veille du court déplacement sur la pelouse du RC Lens, le coach du LOSC, Paulo Fonseca, a annoncé que Tiago Santos, écarté lors du match de Ligue Europa Conférence contre Klaksvik (0-0), fait son retour dans le groupe pour ce derby du Nord et que Tiago Djalo était le seul absent à déplorer. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU LOSC Umtiti, Bentaleb et Ounas aussi de retour ! Absents lors des derniers matchs, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb et Adam Ounas font, eux aussi, leur retour dans le groupe lillois. "Nous avons tous les joueurs prêts. Adam Ounas est prêt, Nabil Bentaleb est prêt, Samuel Umtiti aussi. Je pense que c’est normal qu’ils ne jouent pas. Ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes, mais c’est important de les avoir dans le groupe. Ils sont prêts pour aider l’équipe à n’importe quel moment." LIVE : suivez la conférence de presse avant #RCLLOSC https://t.co/xqsnGAsmzi — LOSC (@losclive) October 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, était présent ce samedi en conférence de presse à la veille du derby du Nord face au RC Lens. Retrouvez ci-dessus ce qu'il faut en retenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur