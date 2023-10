RC Lens - LOSC : Haise assure que la crise est derrière les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La déception prédominait dans le camp lensois après le match nul contre le LOSC (1-1) cet après-midi. Les Sang et Or ont en effet largement dominé les débats, se procurant de nombreuses grosses occasions. Mais les Dogues ont fait preuve de réalisme, contrairement à leurs adversaires. Dans son analyse du match, l'entraîneur du Racing, Franck Haise, a regretté ce manque d'efficacité mais il s'est félicité du fait que son équipe avait su tourner la page du début de saison manqué.

"On a surtout fait une entame de championnat à l'envers"

"On a surtout fait une entame de championnat à l'envers sur les résultats. Mais on a fait 7 points pris sur les 3 derniers. Il y a eu une première partie loin de nos attentes, sur les performances également, mais surtout sur les résultats et ça ne se rattrape pas comme ça. Mais sur ce que je vois à chaque semaine, avec ce match contre Metz (0-1) qui est la plus grosse déception sur le plan du résultat, cela m'amène à être satisfait sur ce que font les joueurs sur le terrain."

Raphaël Nouet

Rédacteur