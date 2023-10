RC Lens - LOSC : un invité surprise va enflammer le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

A 17h05, le grand derby du Nord aura lieu à Bollaert, devant des tribunes pleines mais privées de supporters lillois. Ainsi en ont décidé les autorités, vu les antécédents entre les deux camps. L'ambiance, déjà chaude en temps normal, promet d'être bouillante, surtout après que des ultras des Dogues aient tagué les environs de l'enceinte artésienne, jeté de l'acide sur la pelouse et profané une plaque portant le nom de Marc-Vivien Foé... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Fofana va donner le coup d'envoi du derby Mais ce n'est pas tout ! Pour faire grimper le niveau sonore de quelques décibels, les dirigeants du RC Lens ont eu la bonne idée de demander à Seko Fofana de donner le coup d'envoi. L'ancien capitaine sang et or était adoré des supporters et même si son départ en Arabie Saoudite n'a pas été totalement compris, sa présence devrait donner lieu à une grosse ovation. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris Petite surprise avant le coup d’envoi ! L’ancien capitaine du #RCLens, Seko Fofana, viendra donner le coup d’envoi fictif de ce derby à 17h04 ! #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Capitaine du RC Lens parti en Arabie Saoudite cet été, Seko Fofana va donner le coup d'envoi du derby du Nord, ce dimanche à 17h05. Le milieu de terrain ivoirien va contribuer à chauffer l'ambiance, lui qui était adoré des supporters sang et or.

Raphaël Nouet

Rédacteur