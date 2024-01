RC Lens : mauvaise nouvelle avant le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens est invaincu contre le PSG depuis sa remontée en Ligue 1. Voilà une nouvelle rassurante avant le choc du soir programmé à Bollaert (20h45). Problème : Opta fait remarquer que les Sang et Or accusent un déficit contre les gros bras du championnat. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Le RC Lens ne pêche plus de gros poisson À mi-championnat, le RC Lens a en effet perdu plus de matches (5) que sur l’ensemble de la saison dernière (4) et le changement de cadence s’exprime tout particulièrement dans les chocs. Après avoir pris 22 points sur 30 possibles contre le top 6 l’an dernier, le club artésien présente un bilan radicalement différent depuis cet été : 4 points sur 18. Le PSG s’avance donc en favori. 💥 Le @RCLens est invaincu contre le @PSG_inside à Bollaert-Delelis depuis leur remontée en @Ligue1UberEats.#RCLPSG pic.twitter.com/fLMD5Z7guG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 14, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que le stade de Bollaert sera plein comme un œuf pour accueillir le Paris Saint-Germain, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 (20h45), les Sang et Or n’arrivent plus à pêcher de gros poissons du championnat de France.

Bastien Aubert

Rédacteur