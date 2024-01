RC Lens : Medina dévoile un gros axe de progression

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Elu meilleur joueur du RC Lens pour l'année 2023 par La Voix du Nord, Facundo Medina a accordé une longue interview au quotidien régional. Dans celle-ci, il a été interrogé sur de nombreux sujets et notamment son caractère volcanique, qui lui vaut parfois des soucis avec les arbitres. L'Argentin reconnaît qu'il travaille dessus même s'il jure avoir déjà beaucoup progressé depuis son arrivée en France.

"Dans quel domaine je dois progresser ? Me calmer un peu"

« Dans quel domaine je dois progresser ? Me calmer un peu. Non, c’est un mensonge. Bon, à vrai dire, oui (rires). Sincèrement, je me suis aussi adapté à l’arbitrage, à leurs façons de faire, j’ai appris de ça, du championnat. Ça fait trois ans que je suis ici et j’ai beaucoup appris. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Je me suis focalisé sur le fait de me calmer pour bien penser et me calmer dans le bon sens, parce que vous me voyez, je suis un peu fou quand je suis dedans, je veux gagner, je suis un compétiteur, tout ce que j’ai accompli, je le dois à mes partenaires. Non, je suis assez calme. Les gens pensent que je suis un fou, que je suis pire, non je suis très calme. »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

NETFRITES 🍟 : 𝑾𝒉𝒆𝒆𝒍𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒆𝒖𝒓



Direction le @GroupeLempereur où Wesley Saïd et Angelo Fulgini ont sublimé un véhicule négocié par Ruben Aguilar. De sa couleur à la climatisation, rien n’est laissé au hasard... 🔴🟡



👉 https://t.co/xyJ1qVEIvf#Netfrites pic.twitter.com/poWjhfqclq — Racing Club de Lens (@RCLens) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life