RC Lens : Nalis ressort trois héros à Nantes, Haise a passé une soufflante aux joueurs !

Franck Haise purgeant son troisième et dernier match de suspension, c’est encore Lilian Nalis qui s’est présenté face aux médias à l’issue de FC Nantes – RC Lens (0-1).

« Brice Samba ? On a besoin d’un grand gardien …»

L’entraîneur adjoint a évoqué un match en « trois temps » des Sang et Or en conférence de presse : « Un très bon début pendant un quart d’heure, où on met en place ce qu’on avait prévu. Ensuite, 30 minutes beaucoup plus difficiles, où il a manqué trop de choses pour atteindre l’objectif qu’on s’était fixé. La deuxième mi-temps est beaucoup plus aboutie », analyse l’intéressé, qui a salué le match de Brice Samba mais également celui de David Pereira da Costa et d’Andy Diouf :

« Brice fait un très bon travail, il nous sauve deux très belles opportunités. On a besoin d’un grand gardien pour ambitionner le haut du tableau. Les performances de David et Andy sont excellentes et font plaisir car ce sont des garçons qui mettent les ingrédients à l’entraînement pour arriver à ça ».

Une descente de Franck Haise à la pause ?

Sur ce match, tout n’a cependant pas été rose… et Franck Haise, en colère, a fait irruption dans le vestiaire à la pause pour faire trembler les murs. C’est Brice Samba qui l’a avoué au micro de Canal+ : « Le coach nous a mis une bonne soufflante à la mi-temps ».

