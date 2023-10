RC Lens : nouvelles dégradations des ultras du LOSC avant le derby !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il s'annonce bouillant, le derby de dimanche entre le RC Lens et le LOSC ! Déjà chaud en temps normal, le rendez-vous entre les frères ennemis du Nord prend une tournure nauséabonde avec les exactions d'ultras lillois à 48h du rendez-vous. On savait que les abords de Bollaert avaient été tagués de slogans anti-lensois et pro-lillois. RMC annonce une autre action des Dogues. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le Racing a porté plainte Il semblerait que certains supporters lillois aient tout simplement envoyé de l'acide à quatre endroits sur la pelouse de Bollaert ! Le Racing a porté plainte. La police va procéder à des prélèvements et éplucher les vidéos surveillance. Pour rappel, la préfecture a prononcé une interdiction de déplacement pour les fans du LOSC suite aux incidents des dernières saisons. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris 🚨 Des individus ont balancé de l'acide sur la pelouse du stade Bollaert à deux jours du Derby contre Lille.



Des tags anti-Lensois ont aussi été recensés sur les totems et la billetterie.



Le RC Lens a porté plainte.



Des tags anti-Lensois ont aussi été recensés sur les totems et la billetterie.

Le RC Lens a porté plainte.

(RMC Sport) pic.twitter.com/5xlpP54yPT — Footballogue (@Footballogue) October 6, 2023

Pour résumer Les supporters du LOSC, qui seront interdits de déplacement à Lens dimanche, ont fait fort avant le derby : ils ont non seulement tagué les environs de l'enceinte artésienne mais ils sont aussi envoyé de l'acide sur la pelouse de Bollaert !

Raphaël Nouet

Rédacteur