RC Lens : un mot dangereux a été prononcé dans le vestiaire...

Le RC Lens a pris 11 points sur 14 possibles face aux dernières équipes françaises qualifiées en Ligue des champions. Le petit exploit mérite le détour quand on se rappelle que le club artésien a été promu l’été dernier.

Devant ce constat positif et une solide 6e place au classement, Arnaud Kalimuendo (19 ans) commence à se prendre à rêver d’une qualification pour la coupe d’Europe la saison prochaine ! L’attaquant prêté par le PSG au RC Lens reste prudent mais a cette objectif dans un coin de sa tête.

« Notre premier objectif est le maintien. Après je pense qu’on a un groupe de qualité et qu’on peut aller chercher quelque chose, peut-être l’Europe, mais il ne faut pas s’enflammer, a-t-il expliqué dans des propos relayés par le site Lensois.com. D’abord, on obtient le maintien et après on voit ce qui peut se passer. On s’est énormément amélioré tous ensemble et même si on est un promu, on n’a rien à envier aux autres équipes. »